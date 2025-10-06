Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Marche
Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture

6 ott 2025
6 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture

2

Palazzo del Comune, già Palazzo del Popolo ad Ancona

3

Villa Bonci, complesso Aeronautica Militare a Loreto (Ancona)

4

Antica Cartiera Papale di Ascoli Piceno

5

Torrione e Borgo 'Sudéndre', alla scoperta del Paese Alto “segreto” a San Benedetto del Tronto

6

Palazzo Buonaccorsi svelato: famiglia e affreschi ritrovati a Macerata

7

Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (Macerata)

8

Pesaro, Villa Severi e il suo parco lussureggiante

9

Abbazia di San Michele Arcangelo a Borgo Pace (Pesaro Urbino)

10

Luigi Campanelli: arte in presenza. Viaggio nei laboratori ad Acqualagna (Pesaro Urbino)

11

Un percorso tra mura antiche e arte contemporanea ad Altidona (Fermo)

12

Mondomini: le tradizione e i prodotti della Valle dell’Aso a Campofilone (Fermo)

Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture

Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci saranno ben 45 aperture straordinarie: una festa diffusa, alla scoperta dei tesori della regione, con la partecipazione dei giovani volontari del Fondo per l'ambiente italiano

Da sinistra, dall'alto: l'antica Cartiera Papale (Ascoli), la piscina di Villa Severi (Pesaro), l'esterno di Villa Bonci a Loreto (Ancona) e gli splendidi affreschi di Palazzo Buonaccorsi (Macerata)

Ancona, 6 ottobre 2025 - Tesori d’arte e luoghi nascosti delle Marche spalancano le porte con le Giornate Fai d’autunno 2025. Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci saranno ben 45 aperture: una festa diffusa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi Fai (Fondo per l’ambiente italiano) sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari. Le visite sono a contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione. L’edizione di quest’anno è anche un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fai, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

LEGGI ANCHE Giornate Fai d'autunno, guida ai tesori dell'Emilia Romagna

“Splendide aperture, scelte con cura dalla rete Fai regionale - afferma il presidente dei Fai Marche Giuseppe Rivetti -: un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. Sullo sfondo i Sibillini, i misteriosi “Monti Azzurri” che incantarono Leopardi. I borghi diventeranno casa per migliaia di visitatori. Come ha sottolineato il presidente del Fai nazionale Marco Magnifico, queste giornate rappresentano una “buona novella” che magicamente si ripete e che vogliono essere, soprattutto in questo periodo, anche giornate di pace. Un ringraziamento particolare agli oltre 200 volontari, 60 istituti scolastici e 1.700 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico, sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità”.

Per conoscere gli orari, le modalità di visita, se il luogo è accessibile anche alle persone con disabilità e avere tutte le informazioni necessarie, consultare www.fondoambiente.it

 

Continua a leggere questo articolo

