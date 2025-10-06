Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture

Ancona, 6 ottobre 2025 - Tesori d’arte e luoghi nascosti delle Marche spalancano le porte con le Giornate Fai d’autunno 2025. Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci saranno ben 45 aperture: una festa diffusa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi Fai (Fondo per l’ambiente italiano) sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari. Le visite sono a contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione. L’edizione di quest’anno è anche un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fai, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

“Splendide aperture, scelte con cura dalla rete Fai regionale - afferma il presidente dei Fai Marche Giuseppe Rivetti -: un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. Sullo sfondo i Sibillini, i misteriosi “Monti Azzurri” che incantarono Leopardi. I borghi diventeranno casa per migliaia di visitatori. Come ha sottolineato il presidente del Fai nazionale Marco Magnifico, queste giornate rappresentano una “buona novella” che magicamente si ripete e che vogliono essere, soprattutto in questo periodo, anche giornate di pace. Un ringraziamento particolare agli oltre 200 volontari, 60 istituti scolastici e 1.700 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico, sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità”.

Per conoscere gli orari, le modalità di visita, se il luogo è accessibile anche alle persone con disabilità e avere tutte le informazioni necessarie, consultare www.fondoambiente.it.