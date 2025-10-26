Le Marche premiate dalle Guide L’Espresso 2026: ristoranti e cantine da non perdere

Milano, 26 ottobre 2025 — La 46esima edizione de Le Guide de L’Espresso ha celebrato al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’eccellenza italiana in cucina e nel vino, consacrando le grandi firme dell’enogastronomia nazionale. Tra talk, ospiti illustri e premi, la serata ha messo al centro quella che ormai è considerata l’Ottava Arte: la capacità di trasformare un gesto quotidiano, come sedersi a tavola, in un’esperienza culturale multisensoriale.

Tra i protagonisti dell’Italia del gusto, le Marche hanno brillato con quattro eccellenze premiate — tre ristoranti e una cantina, rispettivamente — confermando il ruolo della regione come laboratorio di talento e innovazione gastronomica.