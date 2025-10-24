Halloween nelle Marche: le feste nei borghi da brivido da non perdere

Ancona, 24 ottobre 2025 - Quando l’autunno colora i paesaggi e le giornate si accorciano, le Marche si preparano a vivere la notte più misteriosa dell’anno. Halloween qui non è solo zucche intagliate e travestimenti: i borghi storici, i castelli medievali e le piazze diventano scenari di feste, spettacoli e percorsi da brivido.

Tra tradizioni popolari, leggende suggestive e appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, la regione offre un calendario pieni di eventi. Un’occasione per scoprire le Marche da una prospettiva insolita, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera magica di Halloween. Dalla Festa delle Streghe di Corinaldo al Monte Urano Horror Festival, passando per Gradara, Porto San Giorgio e Montelupone, ecco una carrellata di luoghi da visitare.