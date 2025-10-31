Marche, sos liste d'attesa

Marche, sos liste d'attesa
Marche
Cosa FareI 5 eventi da non perdere nel weekend nelle Marche: tra Halloween, trekking e borghi incantati
31 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
I 5 eventi da non perdere nel weekend nelle Marche: tra Halloween, trekking e borghi incantati

Dalle passeggiate tra arte e fede, alle notti più spaventose di Monsano e Gradara, passando per i borghi illuminati da zucche e musica: la regione si prepara a un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’adrenalina

Da Ascoli a Gradara (Pesaro): non solo Halloween per gli appuntamenti del weekend nelle Marche

Ancona, 31 ottobre 2025 — Con l’arrivo del weekend di Halloween, le Marche si accendono di luci, musica, mistero e voglia di condivisione. Dalle atmosfere medievali dei borghi arroccati, alle feste più scatenate, il territorio si prepara a vivere giornate di pura energia, tra tradizione, cultura e divertimento.

Ma non solo, perché chi non volesse festeggiare può darsi anche al trekking. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere, provincia per provincia, per un fine settimana in cui ogni angolo della regione si trasforma in un palcoscenico da vivere fino a tarda notte.

