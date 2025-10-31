I 5 eventi da non perdere nel weekend nelle Marche: tra Halloween, trekking e borghi incantati Dalle passeggiate tra arte e fede, alle notti più spaventose di Monsano e Gradara, passando per i borghi illuminati da zucche e musica: la regione si prepara a un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’adrenalina