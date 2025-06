Infiorata del Corpus Domini, la mappa: dove vederla nelle Marche

Tappeti colorati e quadri floreali, opere d’arte con i petali che decorano strade e piazze. Oltre a tanti appuntamenti per tutte le età. Le Infiorate del Corpus Domini sono una tradizione religiosa e artistica che si svolgerà in diverse città delle Marche il prossimo 22 giugno, in occasione appunto della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo per celebrare la reale presenza di Cristo nell’Eucaristia.

Dietro alla creazione di questi capolavori ci sono intere comunità, volontari che si mettono a disposizione per continuare la tradizione. La preparazione per infiorare i vari paesi inizia tempo prima con la raccolta dei fiori, la loro essiccatura e tritatura e infine, non per ordine di importanza, la progettazione del disegno. Grande la partecipazione popolare alla realizzazione dei quadri artistici floreali, a cui contribuiscono attivamente, petalo dopo petalo, associazioni cittadine, adulti e bambini. L’Infiorata unisce diverse generazioni.