Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Marche
Cosa FareMarche tra tartufo, birra a fiumi e funghi: gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre
3 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Marche tra tartufo, birra a fiumi e funghi: gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre

2

Birra a fiumi all'Oktoberfest Sant’Anna di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli)

3

Il fascino dell'autunno a Montottone (Fermo) con la Festa del Fungo

4

A Montecassiano (Macerata) c'è Natasha Stefanenko alla Sagra dei Sughitti

5

Il weekend si accende con la Sagra dell’Uva di Cupramontana (Ancona)

6

A Pergola (Pesaro-Urbino) si celebra sua maestà il Tartufo Bianco

Marche tra tartufo, birra a fiumi e funghi: gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre

Il fascino dell'autunno e dei sapori del bosco arriva nelle Marche: dai funghi al tartufo bianco, dai fiumi di birra dell'Oktoberfest alla Sagra dell'Uva: ecco gli appuntamenti da non perdere del fine settimana

Funghi, birra e tartufo bianco sono tra i protagonisti degli eventi del weekend delle Marche

Ancona, 3 ottobre 2025 — Con l’aria che comincia a farsi frizzantina e le foglie che scricchiolano sotto i passi, risulta quasi irresistibile la voglia di uscire, di sentirsi vivi, di contagiare il weekend con profumi, risate e sapori. Nonostante il primo freddo autunnale, le Marche rispondono con un calendario ricco, che invoglia a coprirsi bene ma a uscire lo stesso: scopriamo allora, provincia per provincia, cosa ci aspetta in questo fine settimana.

