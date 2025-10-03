Ancona, 3 ottobre 2025 — Con l’aria che comincia a farsi frizzantina e le foglie che scricchiolano sotto i passi, risulta quasi irresistibile la voglia di uscire, di sentirsi vivi, di contagiare il weekend con profumi, risate e sapori. Nonostante il primo freddo autunnale, le Marche rispondono con un calendario ricco, che invoglia a coprirsi bene ma a uscire lo stesso: scopriamo allora, provincia per provincia, cosa ci aspetta in questo fine settimana.
Marche tra tartufo, birra a fiumi e funghi: gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre