Mercatini, feste e fiere di marzo 2025 nelle Marche

Ancona, 7 marzo 2025 - Marzo è il mese che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. Le giornate si allungano e ci sono tante feste in giro per le Marche. Fiere di San Giuseppe in ogni provincia, mercatini di antiquariato, sagre e festival in cui le tipicità sono protagoniste. Dal lancio delle salsicce col paracadute a Monte San Vito al Saint Patrick’s Day a Torre San Patrizio, ecco una selezione di appuntamenti per tutta la famiglia da non perdere.