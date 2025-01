Le migliori gelaterie nelle Marche secondo il Gambero Rosso

Ancona, 20 gennaio 2025 - Due tra le settantadue migliori gelaterie d’Italia provengono dalle Marche. Conferma dei Tre Coni, il massimo tributo della guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso (che premia le migliori d’Italia), sia per Paolo Brunelli a Senigallia che per la Gelateria Quattrini a Falconara Marittima. Entrambe nell’Anconetano. Ma c’è una novità sul fronte Premi Speciali: Maria Teresa Di Fraia di Gelati Radicali, ad Ancona, si è distinta come miglior “gelatieria emergente”. “Qui la “radicalità” la si coglie nella scelta maniacale delle materie prime – scrive il Gambero Rosso - e pure nella volontà di non mediare il carattere della frutta fresca, come in un Prugna dove l’aspra aromaticità è appena smussata ma non repressa. A lei, quest'anno, è andato il premio Gelatiere Emergenti. Anzi Gelatiera Emergente: abituiamoci tutti a pensare e dire “gelatiera” perché se è vero che le parole possono cambiare il mondo, è vero anche che il mondo del gelato è già ampiamente cambiato”.