Mostre nelle Marche: gli eventi da non perdere a febbraio

Ancona, 2 febbraio 2025 - Con l’inizio del nuovo anno è ripartita la stagione espositiva: dalla fotografia all’arte moderna e contemporanea, passando per il Rinascimento, le proposte dei musei marchigiani hanno in serbo un ricco calendario di mostre.

Febbraio è il mese ideale per girare tra le esposizioni, in luoghi pieni di bellezza. Dai bellissimi ritratti di bambini di McCurry a Fermo alla video installazione a Pesaro di Francesco Ciavaglioli al focus sul Cinquecento a cura del critico d’arte Vittorio Sgarbi, ecco una decina di mostre da non perdere.