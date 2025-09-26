Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche
26 set 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

2

San Benedetto del Tronto (Ascoli), c’è Tipicità dell’Artigianato e dell’Agroalimentare

3

Porto San Giorgio (Fermo), il 'Beer, Food & Music' al Rione Santa Vittoria

4

Apiro (Macerata), i Nomadi in concerto

5

Fabriano (Ancona), l’anteprima a teatro di Frankenstein_diptych

6

Apecchio-Piobbico (Pesaro Urbino), il Festival RI-GEN

Musica, buon cibo e degustazioni nelle Marche: eventi e sagre del weekend dal 26 al 28 settembre

Nomadi in concerto ad Apiro, a San Benedetto i mercatini dell'Artigianato e dell'Agroalimentare. A Fabriano (Ancona) l’anteprima nazionale a teatro di 'Frankenstein_diptych', ad Apecchio (Pesaro-Urbino) il Festival RI-GEN. A Porto San Giorgio (Fermo) c'è il 'Beer, Food and Music'

Ancona, 26 settembre 2025 - L’autunno è da poco arrivato, l’estate si è conclusa, lasciando qualche strascico di caldo e sole in alcune zone della regione. Ma sul territorio marchigiano gli eventi continuano non si fermano, ma anzi, assumono tutto il sapore della gita autunnale fuori porta. Diverse sono le attività in programma nel weekend, da venerdì 26 settembre a domenica 28. Ecco allora una breve guida di consigli per trascorrerlo al meglio, provincia per provincia.

Continua a leggere questo articolo

