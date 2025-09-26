Musica, buon cibo e degustazioni nelle Marche: eventi e sagre del weekend dal 26 al 28 settembre

Ancona, 26 settembre 2025 - L’autunno è da poco arrivato, l’estate si è conclusa, lasciando qualche strascico di caldo e sole in alcune zone della regione. Ma sul territorio marchigiano gli eventi continuano non si fermano, ma anzi, assumono tutto il sapore della gita autunnale fuori porta. Diverse sono le attività in programma nel weekend, da venerdì 26 settembre a domenica 28. Ecco allora una breve guida di consigli per trascorrerlo al meglio, provincia per provincia.