La magia del Natale illumina le piazze delle Marche: le foto più belle

Ancona, 13 dicembre 2024 - Natale, tempo di luci. E le città delle Marche si vestono a festa. Luminarie tradizionali, installazioni artistiche e videomapping esaltano ancora di più la bellezza dei centri storici. Uno spettacolo che, da sempre, attira grandi e piccini. Tutti col naso all’insù per vedere le luci colorate e tutti in posa per immortalare con selfie e foto ricordo le creazioni più particolari.

Ecco una selezione di alcune città marchigiane illuminate per il periodo più magico dell’anno.