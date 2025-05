Una notte per scoprire i musei delle Marche con 1 euro: ecco le aperture

Ancona, 15 maggio 2025 - Sabato 17 maggio appuntamento con la cultura per il ritorno della Notte Europea dei Musei. Anche nelle Marche arriva l'iniziativa internazionale che promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso aperture straordinarie di musei e siti storici, con ingresso simbolico a 1 euro. In tutta Europa, i luoghi della cultura apriranno le loro porte fino a tarda notte, con un programma ricco di eventi speciali. In Italia, anche le Marche partecipano con una serie di iniziative che spaziano dalla musica alla scoperta di antichi reperti.