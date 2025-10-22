L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Marche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaTentato rapimentoMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
Cosa FareOsterie d’Italia 2026, 10 locali nelle Marche con la chiocciola: quali sono
22 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Osterie d’Italia 2026, 10 locali nelle Marche con la chiocciola: quali sono

2

I principi e i numeri della guida di Slow Food, le Chiocciole assegnate

3

La regione Marche premiata tra le ‘Osterie d’Italia 2026’: i locali riconosciuti

4

Le specialità culinarie della regione Marche riconosciute da Slow Food

5

Il manuale di ‘Osterie d’Italia 2026’: quando e dove acquistarlo

  1. Home
  2. Marche
  3. Cosa Fare
  4. Osterie d’Italia 2026, 10 locali nelle Marche con la chiocciola: quali sono

Osterie d’Italia 2026, 10 locali nelle Marche con la chiocciola: quali sono

La guida di Slow Food racconta una regione che unisce sapori autentici e creatività, dalle colline dell’entroterra alle tavole sul mare. Tradizione, identità e territorio restano gli ingredienti del successo marchigiano

Uno dei piatti del menu al ristorante 'Salicornia' a Pesaro - da Instagram

Ancona, 22 ottobre 2025 — Se la cucina fosse una mappa dell’Italia, le osterie ne sarebbero le stelle: punti luminosi, ciascuno con la propria storia, il proprio sapore e la propria anima. 

Con la presentazione dell’edizione 2026 della guida ‘Osterie d’Italia’, le Marche si ritrovano al centro di un viaggio che attraversa territori, tradizioni e piatti in grado di raccontare più di un semplice pasto: la comunità, i legami e l’identità.

La 36esima edizione, disponibile in libreria da oggi, 22 ottobre, recensisce 1.980 locali in tutta Italia, con un’attenzione particolare alla cucina autentica, agli ingredienti di qualità e all’atmosfera di ogni osteria.

Merito anche dei 250 collaboratori che hanno recensito i vari locali e ai protagonisti della rete nazionale di Slow Food.

Le osterie con la chiocciola dell'Emilia-Romagna: nomi e dove si trovano 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Migliori osterie dell'Emilia-Romagna: le chiocciole Slow Food 2026, l'elenco completo
Articolo
Qual è l’unica osteria delle Marche premiata da Top 50 2026 tra le trattorie e bistrò moderni
Articolo
Emilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CiboEventiristoranti