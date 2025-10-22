Osterie d’Italia 2026, 10 locali nelle Marche con la chiocciola: quali sono

Ancona, 22 ottobre 2025 — Se la cucina fosse una mappa dell’Italia, le osterie ne sarebbero le stelle: punti luminosi, ciascuno con la propria storia, il proprio sapore e la propria anima.
Con la presentazione dell’edizione 2026 della guida ‘Osterie d’Italia’, le Marche si ritrovano al centro di un viaggio che attraversa territori, tradizioni e piatti in grado di raccontare più di un semplice pasto: la comunità, i legami e l’identità.
La 36esima edizione, disponibile in libreria da oggi, 22 ottobre, recensisce 1.980 locali in tutta Italia, con un’attenzione particolare alla cucina autentica, agli ingredienti di qualità e all’atmosfera di ogni osteria.
Merito anche dei 250 collaboratori che hanno recensito i vari locali e ai protagonisti della rete nazionale di Slow Food.
Le osterie con la chiocciola dell'Emilia-Romagna: nomi e dove si trovano