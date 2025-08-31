Percorsi trekking nelle Marche: dove andare per ammirare le meraviglie della natura

Ancona, 31 agosto 2025 - La conformazione del territorio estremamente vario delle Marche, che spazia dalle spiagge del Mar Adriatico fino ai rilievi appenninici nel raggio di pochi chilometri, offre numerose e variegate opportunità per fare escursioni e passeggiate.

Il trekking è un’attività resa possibile dalla vasta rete di sentieri presente all’interno del territorio regionale, dove si può godere di percorsi che ‘passano per’ e ‘conducono a’ riserve naturali, aree protette, antichi borghi medievali ed eremi arroccati sulle montagne. Il richiamo delle escursioni nelle Marche è forte anche del fascino delle continue scoperte di meraviglie naturali come grotte, gole, laghi e cascate.