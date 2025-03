Ancona, 19 marzo 2025 — Pochi giorni ed è Primavera. I primi climi miti sull’Italia permetteranno delle belle gite sotto il sole caldo e accogliente, e per questo non c’è niente di meglio che farsi una bella passeggiata a due passi dal mare, in bici o a piedi. Ecco cinque percorsi da fare con il beltempo: una guida dettagliata per scegliere le mete più belle dove poter ammirare il panorama passeggiando in famiglia o con gli amici.