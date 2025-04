Weekend del primo maggio 2025 nelle Marche: concerti, sagre e fiere

Il weekend del Primo maggio 2025 nelle Marche si preannuncia occasione imperdibile per riscoprire la ricchezza del territorio, tra tradizione, cultura e svago. Da Fano a San Benedetto, passando per Ascoli e le colline di Urbino, numerosi eventi animeranno le piazze e le località turistiche della regione. Dalle sagre con prodotti tipici, come il fritto misto o l'asparago di montagna, ai concerti e le passeggiate nei parchi naturali, fino alle mostre e le attività per famiglie, ogni angolo delle Marche offrirà un'opportunità per vivere la Festa del Lavoro in un'atmosfera di divertimento e comunità.