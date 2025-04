Pasqua a tavola nelle Marche: le ricette facili e gourmet

Ancona, 18 aprile 2025 - Il pranzo pasquale nelle Marche è un tripudio di sapori autentici, un mosaico di tradizioni culinarie che variano di provincia in provincia, pur mantenendo un forte legame con i prodotti della terra. Se i vincisgrassi, sontuoso pasticcio di carne tipico del maceratese, con le sue carni miste, rigaglie di pollo e besciamella rappresenta un piatto simbolo della festa, spostandosi verso nord si incontrano i passatelli in brodo, soprattutto nel pesarese-urbinate, una minestra confortante e ricca di storia, preparata con pane grattugiato, parmigiano, uova e noce moscata.

Immancabile protagonista della tavola pasquale marchigiana è la crescia di Pasqua, una torta salata al formaggio dalla forma rotonda e dal sapore inconfondibile, presente in tutte le province ma con piccole varianti locali. Accanto a queste specialità, non mancano agnello al forno o in umido, simbolo della Pasqua, e dolci tradizionali come il dolce del Papa.