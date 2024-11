I quattro ristoranti più buoni nelle Marche secondo la guida 50 Top Italy 2025

Ancona, 18 novembre 2024 - Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia, è al secondo gradino del podio dei migliori ristoranti in Italia nella categoria Grandi Ristoranti, per la guida 50 Top Italy 2025, che racconta il meglio della ristorazione italiana dentro e fuori dai confini nazionali.

Sui cinquanta in graduatoria, altri tre sono marchigiani: in dodicesima posizione la Madonnina del Pescatore, sempre a Senigallia (in provincia di Ancona); alla quarantaduesima Ristorante Andreina a Loreto (in provincia di Ancona) e alla quarantottesima Dalla Gioconda a Gabicce Monte (in provincia di Pesaro Urbino).

La Lombardia è la regione più rappresentata con dieci locali, seguita dalla Campania con otto e, a seguire, il Veneto con sei.

Il 30 settembre è stata presentata la guida Trattorie e Bistrò Moderni. A seguire gli Spin Off con un focus su: i Migliori Ristoranti sotto i 100 euro, le Migliori Amatriciane, i Migliori Street Food, i Migliori Panini, i Migliori Bistrò Vegetali, i Migliori Ristoranti di Pesce (quest’ultima categoria sarà svelata il 25 novembre). Infine, il 2 dicembre verrà presentata, sempre sui nostri canali social, la guida Luxury, ovvero i migliori ristoranti in contesti di ospitalità alberghiera.

La presentazione della guida 50 Top Italy 2025 terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta lunedì 16 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e si scoprirà la classifica dei 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia).