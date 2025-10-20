I 7 ristoranti delle Marche premiati dalla guida Gambero Rosso 2026

Ancona, 20 ottobre 2025 - Le Marche si confermano una regione di grande fermento gastronomico, capace di unire tradizione, innovazione e identità territoriale. L’edizione 2026 del Gambero Rosso ha premiato anche le eccellenze regionali attraverso riconoscimenti che testimoniano la vitalità e la qualità della cucina marchigiana, dal mare alla terra, dai ristoranti stellati alle trattorie più genuine, fino ai bistrot e agli agriturismi di qualità.

Senigallia, Jesi, Fabriano e Civitanova Marche sono le protagoniste di questo racconto di sapori e passioni che pone la regione nel panorama gastronomico mondiale con autorevolezza e stile.