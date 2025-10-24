Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Marche
Cosa FareSagre gustose e prime feste di Halloween nelle Marche: 5 eventi da non perdere nel weekend
24 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Sagre gustose e prime feste di Halloween nelle Marche: 5 eventi da non perdere nel weekend

Dalla Camminata dei musei a Cupra Marittima (Ascoli) alla Mostra Nazionale del Tartufo Bianco a Sant'Angelo in Vado (Pesaro-Urbino): tanti appuntamenti da venerdì 24 a domenica 26 ottobre

Gli eventi delle Marche nel weekend: da Cupra Marittima a Sant'Angelo in Vado

Ancona, 24 ottobre 2025 — Con l’autunno nel pieno della sua bellezza e l’avvicinarsi di Halloween, cresce la voglia di uscire di casa e partecipare a eventi che uniscono divertimento, cultura e tradizione. Le Marche, con la loro varietà di proposte, invitano a scoprire borghi storici, a immergersi in atmosfere magiche e a vivere emozioni all’insegna della festa. Dalle passeggiate culturali alle sagre dei prodotti tipici, fino a festival a tema horror e spettacoli musicali, ogni provincia offre un ventaglio di occasioni per grandi e piccoli con programmazioni ricche e coinvolgenti. Questo weekend promette di essere un’ottima occasione per prepararsi alla notte più “paurosa” dell’anno in compagnia di amici e famiglia, respirando la magia e la convivialità del territorio marchigiano.

