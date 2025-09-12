Sagre, fiere e Motorshow nelle Marche: gli appuntamenti dal 12 al 14 settembre

Ancona, 12 settembre 2025 - Cosa fare nel weekend? Quali appuntamenti sono in programma per trascorrere una o più serate in compagnia all'insegna del divertimento? C'è solo l'imbarazzo della scelta. I primi climi freschi di fine estate sono arrivati, ma sul territorio marchigiano gli eventi sono ancora ricchissimi. Diverse le iniziative in programma a partire da oggi, venerdì 12 settembre, fino a domenica 14 settembre, a disposizione di chi è sul posto o ha voglia di cambiare aria, provando qualcosa di stimolante. Di seguito i principali appuntamenti e informazioni da sapere.

