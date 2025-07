Ancona, 4 luglio 2025 - Dal mare ai monti, passando per borghi medievali, fortezze, piazze e sentieri mozzafiato: il primo fine settimana di luglio nelle Marche è ricco di eventi da non perdere. Che siate appassionati di musica, buongustai, amanti della natura o cultori di spettacoli, c’è un appuntamento fatto su misura per voi. Ecco i principali eventi in programma.