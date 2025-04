Spiagge nelle Marche: quali sono le migliori per una sosta in camper

Anche se l’estate sembra ancora lontana, è il momento di iniziare a pianificare le vacanze. E le Marche rappresentano una meta d’eccellenza per il turista che sceglie di viaggiare in camper, anche per le numerose aree di sosta. Alcune sono provviste di ogni comfort, come allaccio alla corrente elettrica, accesso ai servizi igienici, vicinanza ai negozi, agli impianti sportivi e ai trasporti, ma localizzate in posizioni panoramiche e silenziose, contribuendo a fare del soggiorno un’esperienza speciale. Non a caso il turismo en plein air è in crescita.

Secondo l’associazione Faita Federcamping Marche, le località che si affacciano sulla costa e hanno un maggior numero di presenze turistiche derivanti dagli amanti delle vacanze all’aria aperta, quindi camperisti, campeggiatori con tende e roulotte ecc. sono: Fano, Marotta, Senigallia, Numana, Porto Recanati, Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo, Cupra Marittima e Grottammare. Aggiungiamo la suggestiva baia di Portonovo.

Sul sito Let’s Marche si può trovare la cartina con tutte le aree di sosta, ovviamente non solo per le spiagge, ma anche per borghi, entroterra e montagna.