Dove rilassarsi nelle Marche tra terme e natura: consigli per una vacanza rigenerante

Colline dolci e verde incontaminato, l’Appennino da un lato e la costa adriatica dall’altro: le Marche sono la meta ideale per chi cerca relax e benessere. Numerosi corsi d’acqua, cascate e gole spettacolari, come quelle del Furlo, di Frasassi o del Fiastrone, attraversano il territorio e danno vita a un sistema termale diffuso.

Le acque, naturali, limpide o fangose, bollenti e ricche di minerali, costituiscono la vera protagonista del benessere marchigiano. Oggi gli stabilimenti termali offrono non solo cure tradizionali ma anche centri benessere completi, con piscine, idromassaggi, trattamenti estetici e palestre, per prendersi cura del corpo e vivere una vacanza rigenerante.