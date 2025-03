Tulipani, i campi fioriti imperdibili da vedere nelle Marche

Ancona, 21 marzo 2025 - È tempo di tulipani. A seconda della specie e della varietà, il periodo di fioritura va da marzo a maggio. Si può quindi ammirare un colorato mare di fiori fino all’arrivo del caldo, che manda in riposo il bulbo.

Ecco in quali luoghi delle Marche si può godere di questo spettacolo della natura. A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, c’è una “piccola Olanda” a due passi dalla città; a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino, il Giardino dei colori ospita il magico “Villaggio di primavera”, mentre a Montecosaro, in provincia di Macerata, il Giardino dei tulipani è la cornice di eventi, musica e merende.

Non solo tulipani. Dalla fine di maggio alla metà di giugno, sbocciano anche le orchidee dei Piani di Ragnolo, l’altopiano che sovrasta Sarnano, nel Maceratese. Invece i primi campi di lavanda fioriscono verso la fine di giugno e gli ultimi all’inizio di agosto; le lunghe distese viola profumano ogni provincia.