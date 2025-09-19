Uva, vino cotto e polenta: sagre e feste nel weekend delle Marche

Ancona, 19 settembre 2025 - L’estate è agli sgoccioli, ma gli appuntamenti nelle Marche continuano a esserci eccome. Da Ascoli a Pesaro: sono diversi gli eventi che spiccano nelle cinque province del territorio. Ci sono eventi dedicati al buon cibo, come la sagra della polenta e dell'uva; oppure occasioni per fare acquisti particolari o prendere al volo qualche occasione, come il mercatino dell'antiquariato. Ecco alcuni consigli per scegliere cosa fare nel fine settimana.

