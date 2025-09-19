La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Marche

Cosa FareUva, vino cotto e polenta: sagre e feste nel weekend delle Marche
19 set 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Uva, vino cotto e polenta: sagre e feste nel weekend delle Marche

Tanti appuntamenti in programma dal 19 al 21 settembre: ad Ascoli c'è il mercatino dell'antiquariato, nel Maceratese il Settembre Musicale Montecosarese. Ecco una guida per scegliere come passare il fine settimana

Dalla polenta al vino cotto: tante manifestazioni dedicate al buon cibo nel weekend delle Marche dal 19 al 21 settembre

Ancona, 19 settembre 2025 - L’estate è agli sgoccioli, ma gli appuntamenti nelle Marche continuano a esserci eccome. Da Ascoli a Pesaro: sono diversi gli eventi che spiccano nelle cinque province del territorio. Ci sono eventi dedicati al buon cibo, come la sagra della polenta e dell'uva; oppure occasioni per fare acquisti particolari o prendere al volo qualche occasione, come il mercatino dell'antiquariato. Ecco alcuni consigli per scegliere cosa fare nel fine settimana. 

Le sagre del weekend in Emilia Romagna

