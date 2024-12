Marche, cosa fare il weekend dell'Immacolata: idee per il 6, 7 e 8 dicembre

Ancona, 6 dicembre 2024 - Cosa fare nel weekend dell’Immacolata? Questo fine settimana è dedicato, in ogni città, all’accensione dell’albero di Natale. Ma l’unica regione plurale d’Italia non poteva che offrire tante proposte per vivere l’atmosfera delle feste tra mercatini, mostre, escursioni, tipicità e spettacoli.

Dallo shopping natalizio nelle casette degli artigiani ai musei aperti, ecco alcune idee per tutte le età da trascorrere in allegria e spensieratezza.