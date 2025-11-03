Testa da giganti. E se torna Ciro...

Gianmarco Marchini
Testa da giganti. E se torna Ciro...
Marche
TheFork Awards 2025, brillano le Marche: quali sono i 2 ristoranti premiati
3 nov 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
TheFork Awards 2025, brillano le Marche: quali sono i 2 ristoranti premiati

Due insegne di eccellenza in regione tra le 56 migliori nuove aperture d’Italia: a Civitanova Marche lo chef Paolo Paniccia con la sua cucina elegante e radicata nel territorio, a Porto San Giorgio il talento creativo di Gioele Ponzanetti con il suo raffinato tempio del mare

Il premio TheFork è stato assegnato anche a due ristoranti marchigiani

Ancona, 3 novembre 2025 – La grande cucina italiana celebra i suoi nuovi protagonisti: sono 56 i ristoranti che hanno conquistato un posto d’onore ai ‘TheFork Awards 2025’, il premio che ogni anno incorona le migliori nuove aperture della ristorazione nazionale. L’edizione di quest’anno, la settima, ha visto trionfare la Lombardia, ma le Marche si sono distinte con due insegne di eccellenza che raccontano il nuovo volto gastronomico della regione: Contrada San Savino a Civitanova Marche (Macerata) e Onice Osteria a Porto San Giorgio (Fermo).

A decretarne il successo una giuria composta da 80 tra i più autorevoli chef italiani, detentori complessivamente di oltre cento Stelle Michelin, chiamati a segnalare le nuove realtà più promettenti del Paese. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, a Palazzo Mezzanotte, condotta da Gerry Scotti e Alessia Ventura, con una cena firmata dai tristellati fratelli Cerea e Fabrizio Mellino. Tra Nord e Sud, la mappa del gusto tracciata da TheFork Awards disegna un’Italia vivace, in continua evoluzione, dove giovani chef e nuovi format rinnovano la tradizione. Le Marche si confermano terreno fertile per la ristorazione di qualità, capaci di coniugare identità territoriale, creatività e accoglienza.

