A Fermo torna Tipicità . Dall’Italia all’Argentina: "Un viaggio nei sapori"

Fermo si prepara a ospitare la 33esima edizione di Tipicità Festival, in programma dal 7 al 9 marzo. L’evento, che celebra le eccellenze del territorio marchigiano, si arricchisce quest’anno di un’importante apertura di carattere internazionale, con un focus particolare sull’Argentina e il Giappone. Oltre duecento realtà presenti, più di cento eventi in programma e 10mila metri quadrati di esposizione: questi i numeri di Tipicità Festival, presentato ieri nella sede della Regione, a Palazzo Raffaello di Ancona. Ed è atteso anche un volto molto noto del cinema, il cui nome non è ancora stato svelato, ambasciatore delle Marche grazie a Fondazione Marche Cultura.

"Tipicità è un festival che sa cogliere l’autenticità dei nostri territori e delle nostre eccellenze – ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli –, un format riconosciuto che si è consolidato anno dopo anno come un appuntamento imperdibile, portando la manifestazione oltre i confini regionali e ora anche oltre quelli nazionali". E quest’anno Tipicità guarda all’Argentina, "un Paese amico, terra di emigrazione per tanti marchigiani, che oggi rappresenta anche un ponte per il ritorno alle origini e alle radici", ha sottolineato il patron di Tipicità, Angelo Serri. Che ha aggiunto: "Connessioni è la parola chiave di questa 33esima edizione: il Festival propone viaggio nelle tipicità e nelle culture di tante comunità nazionali e internazionali, con le Marche al centro".

Ospite ufficiale dall’estero sarà la comunità di Bahia Blanca, porta d’accesso della Patagonia, gemellata con il Comune di Fermo. Il sindaco, Paolo Calcinaro, ha sottolineato l’importanza della kermesse come "strumento di promozione dell’intero territorio, sia da un punto di vista turistico che per le produzioni d’eccellenza del Fermano e delle Marche". Tra gli ospiti di spicco di questa edizione, ci saranno Philip Kotler, "padre" del marketing, che interverrà al Forum Ri-Evoluzione di venerdì 7 marzo, e Agnese Pini, direttrice di Qn-Il Resto del Carlino, La Nazionale e Il Giorno.

Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano, project partner di Tipicità, ha spiegato: "La manifestazione propone tante sfaccettature e tanti ambiti della regione, con un occhio non solo alla promozione, ma anche ad aspetti di interesse specifico per la comunità economica". Tre diverse aree espositive – Experience, Autockthon e Mercatino –, sei aree eventi e la mostra degli artisti contemporanei marchigiani arricchiranno la proposta per le migliaia di visitatori attesi. Al centro di Tipicità 2025 saranno affrontati temi di grande attualità: il cibo come riscatto e inclusione, benessere, tradizione e innovazione, i nuovi turismi e l’attrattività delle comunità locali, energie rinnovabili e salvaguardia dell’equilibrio uomo-ambiente. La manifestazione gode del patrocinio del ministero del turismo, del ministero dell’agricoltura e del commissariato straordinario per la ricostruzione post sisma 2016.