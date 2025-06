A Osaka vetrina sul mondo. Arte, buon cibo e manifattura: "È qui la casa delle Marche"

OSAKA (Giappone)Osaka, vetrina sul mondo. Per una settimana il Padiglione Italia è la casa delle Marche all’Expo 2025 in Giappone. Un appuntamento di portata internazionale, che mette in scena l’identità più autentica del territorio marchigiano, tra cultura, impresa, ricerca, gastronomia e spettacolo. Ultimi tre giorni, e il calendario si fa scoppiettante, tra eventi dentro e fuori l’Expo, con il coinvolgimento di istituzioni, aziende e artisti: dalla gastronomia, raccontata anche dall’azienda Spinosi, simbolo della tradizione pastaia di Campofilone, al design, mostrato dall’esposizione "Ars: Tradizione e innovazione", passando per la moda. E oltre al cibo e all’arte, il programma è stato arricchito con diciannove seminari, tre eventi teatrali, momenti di confronto accademico e culturale, showcooking itineranti in diverse città, performance quotidiane e musica.

Il cuore pulsante della presenza marchigiana sono le sei ‘nicchie’ espositive, dove ogni giorno oltre sessanta imprese (tra queste, Graziano Ricami, Piceni Art For Job, Kitenergy, Rainbow, Giocamondo, Fvb, Mc consulting, Bottega intreccio) raccontano l’eccellenza manifatturiera e tecnologica della regione. Tra le novità, spicca Shop 1m, la vetrina digitale dell’artigianato artistico dedicata alla promozione del marchio "1m, Marche Eccellenza Artigiana", il contrassegno riconosciuto dalla Regione Marche per identificare i produttori che rispettano i disciplinari di qualità.

Arte e creatività: al pubblico mondiale le hanno raccontate le nostre eccellenze e il magico mondo della saga animata Winx Club, prodotta da Rainbow e nata dall’estro di Iginio Straffi. Le ha raccontate il maestro Giovanni Allevi, che il 2 Giugno, per la Festa della Repubblica, ha incantato la Festival Station portando in anteprima mondiale "Nostalgia", un adagio estratto dal concerto ‘Mm22’ per violoncello e orchestra d’archi. Applauditissime le esibizioni degli sbandieratori e musici della Quintana, che hanno portato ritmo e colori della tradizione storica nel cuore di Osaka.

"Siamo qui con una folta delegazione di imprenditori e associazioni di categoria e il padiglione Italia è il più visitato – esulta Andrea Maria Antonini, assessore regionale alle attività produttive –. Tutto ciò avrà sicuramente una ricaduta per l’Italia, ma anche per le Marche". E oggi si entra nel vivo col workshop Marche Immersive e l’inaugurazione del focus su food e agricoltura al Padiglione Italia, alla presenza del ministro Lollobrigida, e poi showcooking stellati e la performance musicale Artinoise Re.corder. E ancora: Tokyo accoglierà eventi di moda e design nei flagship store di Lardini e Ferruccio Vecchi, sabato chiusura con il concerto per due violini del maestro Mauro Iurato.

Ottavia Firmani