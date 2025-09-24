A Pesaro il summit Lega. Salvini e quattro ministri: "Le Marche sono modello"

"Il centrodestra è una bellissima squadra, ma la Lega è la Lega. Una Lega forte è una garanzia per le Marche e il Paese. Sento un’ottima aria, siamo avanti ma non basta, perché si può vincere o perdere per dieci voti. Telefonate a tutti perché domenica e lunedì vadano a votare". È finito con un appello al voto del vicepremier Matteo Salvini l’affollato incontro di ieri pomeriggio all’hotel Charlie di Pesaro con cinque ministri leghisti: oltre a Salvini, Alessandra Locatelli (disabilità), Giuseppe Valditara (istruzione e merito), Roberto Calderoli (affari regionali e autonomie) e Giancarlo Giorgetti (economia e finanze), quest’ultimo collegato online dopo aver partecipato al Sestriere ai funerali di Stato per Matteo Franzoso. E proprio da Giorgetti sono arrivati i complimenti al presidente Acquaroli, che nel suo intervento, forte e appassionato, ha difeso il lavoro fatto nei cinque anni di governo della Regione. In particolare, Giorgetti ha sottolineato "la gestione virtuosa della sanità nelle Marche".

"Magari – ha aggiunto – tutte le Regioni fossero come la vostra, avremmo meno problemi finanziari". Il ministro dell’economia ha accennato ai conti dell’Italia e al Paese, che "sta navigando sulla rotta giusta. Stiamo lavorando per arrivare alla pace fiscale e per ridurre l’imposizione fiscale. Per raggiungere l’obiettivo, le banche che negli ultimi cinque anni hanno avuto utili stratosferici possono dare il loro contributo". Il ministro Calderoli ha riconosciuto che le Marche sono "tra le sei regioni con un residuo fiscale negativo, ciò vuole dire che producono più di quello che consumano. Siete una ‘mosca bianca’ anche per quanto riguarda le leggi regionali, nemmeno una è stata impugnata per incostituzionalità. La vostra regione ha tutti i requisiti per richiedere l’autonomia differenziata". Valditara ha ricordato i 700mila euro investiti per le scuole e i 500mila per la sicurezza delle strutture. Non poteva mancare l’accenno alla riforma degli istituti tecnici, "che diventerà operativa dal prossimo anno e servirà a rispondere al bisogno di occupazione (tecnici, specialisti, personale qualificato) anche delle imprese marchigiane".

Della riforma della disabilità ha parlato la ministra Locatelli. "Un’occasione straordinaria – ha detto – per ribaltare l’approccio in cui non siano le persone a bussare a cento porte, ma siano le istituzioni a sedersi ai tavoli". Il vicepremier Salvini ha invece commentato le dichiarazioni di Ricci sul riconoscimento, in caso di vittoria del centrosinistra, dello Stato di Palestina. "È una follia il riconoscimento dei terroristi. Siamo tutti d’accordo sull’idea di due Stati e due popoli, ma prima vanno eliminati i terroristi di Hamas". Ribadito da Salvini il no alla guerra: "Non invieremo i nostri figli a combattere e morire in Ucraina, in una guerra non nostra. Agli imprenditori dico che finita la stramaledetta guerra, sarò orgoglioso, se vorranno, di accompagnare la loro prima delegazione in territorio ucraino e russo per riprendere a lavorare e commerciare". E Acquaroli, candidato per il bis in Regione: "Quelli che dicono che prendiamo ordini da Roma sono gli stessi che davanti al fallimento di Banca Marche sono stati zitti". E sulla sanità: "Le Marche sono tra le prime per garanzia dei livelli essenziali di assistenza, sono una Regione benchmark con una premialità che consente di dare maggiori risposte ai cittadini". Poi l’appello: "Non dobbiamo spegnere questo sogno e il lavoro che abbiamo iniziato per riportare la regione tra le più sviluppate d’Italia ed Europa".