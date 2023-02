A14 Marche, Acquaroli: “Da lunedì riattivati i cantieri tra Pedaso e San Bendetto”

Francesco Acquaroli

Ancona, 11 febbraio 2023 – Lunedì 13 febbraio saranno riattivati i cantieri di ammodernamento lungo l'A14 per consentire il completamento degli interventi già avviati, così come concordato al tavolo istituzionale tenuto nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli sul suo profilo facebook. Terminata la fase di maltempo lungo il versante adriatico, sui tratti marchigiani e abruzzesi della A14 si riparte con i lavori.

Lavori finiti al centro delle polemiche dopo il tragico incidente autostradale nei pressi di Grottammare, costato la vita ad Andrea Silvestrone e a due dei suoi tre figli (14 e 8 anni).

Le opere saranno realizzate, laddove possibile, in fascia notturna, "per minimizzare gli impatti sul traffico”, aggiunge Acquaroli. In particolare, come previsto dal programma dei lavori di ammodernamento della rete condiviso con le Regioni, sul tratto compreso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, “sarà avviata l'ultima fase di adeguamento alle normative europee e nazionali delle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione sud: gli interventi avranno termine il 19 febbraio”.