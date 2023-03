A14 Marche, il viaggio dei parlamentari: "In due gallerie lavori al rush finale"

Il viaggio dei parlamentari in A14

Ascoli-Fermo, 25 marzo 2023 – Si è tenuto nella notte fra giovedì e venerdì l’annunciato sopralluogo, da parte di una rappresentanza della Commissione Ambiente della Camera, all’interno dei cantieri di ammodernamento in corso sull’A14 nel tratto a cavallo fra Marche e Abruzzo.

Tecnici e ingegneri del Gruppo Aspi hanno accompagnato la delegazione, composta dal Vicepresidente della Commissione Ambiente, Battistoni, dagli onorevoli Benvenuti Gostoli, Curti, Fede e dalla dottoressa Rinella, in un tour all’interno delle principali aree di lavoro attive in corrispondenza di viadotti e gallerie del tratto adriatico. In particolare, la delegazione ha potuto visitare il fornice Nord della galleria Colle Marino, una infrastruttura realizzata negli anni ’70 con uno sviluppo complessivo di circa 1 km, non dotata, come tipico delle opere ingegneristiche del tempo, di un sistema di impermeabilizzazione messo a punto ora grazie al piano di interventi in corso. La delegazione ha potuto inoltre seguire da vicino l’esecuzione di interventi analoghi all’interno della galleria Pedaso Nord, anch’essa in esercizio dai primi anni ’70, dove il piano di ammodernamento è giunto ormai alle fasi conclusive. Nella galleria Monterenzo Nord, invece, la delegazione ha incontrato le maestranze impegnate nelle ultime attività di potenziamento degli impianti antincendio.

"Il sopralluogo svolto presso il cantiere autostradale della A14 San Benedetto-Grottammare ha chiarito alcuni punti sulle tempistiche di ultimazione dei lavori e sulla viabilità e sicurezza del tratto autostradale – afferma l’onorevole Battistoni – La mia presenza con alcuni colleghi della Commissione, ha permesso di avere rassicurazioni da Aspi sul termine dei lavori di messa in sicurezza per le due gallerie, Pedaso e Monte Renzo, che verranno ultimati tra metà aprile e fine maggio. Con la chiusura dei lavori di sicurezza di questi due tratti autostradali si restituirà alla cittadinanza un’arteria viaria molto importante".

"È stato concordato – aggiunge Augusto Curti – che saranno effettuati ulteriori sopralluoghi anche sui futuri cantieri, per verificare l’andamento. I lavori, ovviamente, dovranno prevedere pause tassative nei periodi di traffico intenso. Ciò al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza. Con l’occasione si è discusso anche del potenziamento e dell’ampliamento di questo tratto dell’A14. Sul tema, i dirigenti di Autostrade ci hanno riferito che si sta procedendo con lo studio di prefattibilità sul quale ci aggiorneremo a breve".