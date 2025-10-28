Acquaroli bis al debutto: "Dalla sanità ai giovani, insieme ce la faremo"

Ricomincio da due, cinque anni dopo, dodicesima legislatura, anno domini 2025. Il gong per il bis del centrodestra di Francesco Acquaroli in versione revisited suona dall’aula del Consiglio regionale delle Marche in gran pavese poco dopo le 11. Veterani e debuttanti, sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, alti papaveri della maggioranza (con qualche defezione) a tenere a battesimo il replay del modello Marche puntellato dall’alleanza storica tra partiti di centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati) e civismo, in equilibri diversi (e ancora variabili) rispetto a cinque anni fa, ma stavolta con la goldenshare e i numeri saldamente in mano a Fratelli d’Italia.

IL DISCORSO DI ACQUAROLI

Il governatore bis parla a braccio per mezz’ora abbondante, forse anche di più, dettando le priorità di mandato e l’agenda della legislatura. È un manifesto programmatico che tocca sanità e fragilità, cura e governo del territorio, giovani e sviluppo economico, infrastrutture, ma poggia innanzitutto sulla "coesione e sul senso di appartenenza come strumenti per superare i particolarismi e costruire il bene comune", e sulla "concertazione, sul dialogo e sull’ascolto come metodo di lavoro per dare risposte adeguate in un presente complicato e veloce".

Dalla sanità si comincia (assessore il civico Calcinaro, ma il predecessore Saltamartini non c’è), proprio dove l’avevano lasciata le polemiche della campagna elettorale, sui carboni ardenti. Per Acquaroli, gli obiettivi di legislatura sono chiari. "Ridurre le liste d’attesa incrementando la produttività della macchina pubblica e abbattendo l’inappropriatezza delle prestazioni – scandisce –, ricostruire la sanità territoriale e di prossimità, cogliere la sfida della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale per migliorare e potenziare l’organizzazione del sistema".

Auspica una revisione del piano socio-sanitario, né esclude quella degli atti aziendali delle Ast. Al capitolo cura del territorio appunta la priorità della sicurezza dopo l’alluvione ("programmazione e manutenzione") e chiede al Consiglio regionale "il prima possibile uno strumento per dare risposte veloci", così come "va rivista la legge sul governo del territorio". Ma sono i giovani "il tema dei temi", per il governatore, e qui "c’è tantissimo lavoro da fare". In una regione che invecchia a passi da gigante "dobbiamo convincerli a restare, fare tornare chi se n’è andato, attrarne il più possile", perché "sono serbatoio di professionalità per le imprese".

"Servono strumenti nuovi" per comporre il puzzle, "coniugare la domanda delle aziende con le competenze e la formazione". "Obiettivo prioritario", sentenzia. Come lo sviluppo economico e le pmi da "sostenere veicolando le risorse Ue verso alta specializzazione e innovazione per alzare il livello della capacità produttiva", come la Zes da incassare e soprattutto "migliorare per trarne i maggiori benefici possibili", o come le "infrastrutture irrinunciabili", a partire dall’alta velocità, terza corsia dell’A14 e sviluppo del porto di Ancona. Poi un passaggio sulla giunta, che il governatore riunirà per un primo confronto subito dopo il Consiglio. "L’allargamento dell’esecutivo (a otto), ma a spesa invariata, sarà una delle prime iniziative che prenderemo – ribadisce –, per dare uno strumento più forte al governo della regione". "Saranno anni complicati – avverte tutti –, ma uniti ce la faremo".

I RUOLI IN ASSEMBLEA

Tutto come da programma, zero colpi di scena. Gianluca Pasqui (Forza Italia) è il nuovo presidente del Consiglio regionale. Lo vota la maggioranza compatta (20 voti), scheda bianca l’opposizione (undici). "Mi impegno a essere il presidente di tutti, svolgerò il ruolo di garanzia istituzionale con equilibrio, imparzialità e responsabilità". Poi l’invito "al dialogo e rispetto reciproco", l’accento posto sulla ricostruzione "non solo materiale, ma delle comunità e della speranza" dopo il sisma, e il primo ringraziamento rivolto alla famiglia. "Abbiamo il dovere di garantire credibilità, trasparenza e dignità". Vicepresidenti Giacomo Rossi dei Civici Marche ("sono l’esempio di come tutti possano farcela con perseveranza e sacrificio") ed Enrico Piergallini (Pd), che auspica il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Consiglio, "luogo di difesa della Costituzione antifascista". Consiglieri segretari Marco Ausili (FdI) e Marta Ruggeri (M5s). A giorni il decreto di nomina del sottosegretario alla presidenza, Silvia Luconi di Fratelli d’Italia. Saluti, baci e abbracci. La seduta è tolta.