Acquaroli dai calzaturieri al Micam: "Necessario sostenere le imprese"

Il governatore uscente Francesco Acquaroli in visita alle aziende del distretto marchigiano nella giornata conclusiva del Micam di Milano. L’edizione numero cento della fiera internazionale delle calzature ha registrato la partecipazione di 870 brand, 401 italiani e 469 internazionali. Le Marche si confermano regione leader, con 90 aziende, più del doppio parlando di marchi, e Fermo è la prima provincia con cinquanta imprese. Tra i buyer stranieri, prevalgono spagnoli, tedeschi, francesi, polacchi, cinesi e giapponesi. "Tra gli imprenditori c’è la consapevolezza di affrontare un momento difficile – dice Acquaroli, candidato del centrodestra per il bis alle regionali –. Le principali cause sono le tensioni sui mercati internazionali, le aziende soffrono la contrazione delle vendite nei mercati russo e ucraino. Ho notato preoccupazione per un cambiamento del modello di riferimento e molti imprenditori hanno manifestato l’esigenza di avere nuovi spazi commerciali in altri Paesi". I calzaturieri hanno chiesto ad Acquaroli strumenti adeguati per assicurare un aiuto sempre più urgente. "Dal confronto è emersa la necessità di fare presto per evitare la chiusura delle aziende – spiega Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici –, che potrebbe generare anche un aumento della disoccupazione e problemi sociali". "Il sostegno alle piccole e medie imprese in questa fase congiunturale è necessario – aggiunge in proposito Acquaroli – ed è nostra intenzione dare attuazione a progetti concreti per fare tornare le persone, e quindi il patrimonio di conoscenze e di competenze, nelle aziende delle Marche. Ciò riguarda soprattutto i giovani che lavorano fuori dalla regione. È fondamentale il ruolo dei corpi intermedi, ovvero le associazioni di categoria, che insieme alle istituzioni, Regione e Camera di Commercio, oltre all’Ice, possono diventare dei partner importanti". "Il Micam ha fatto registrare una sostanziale tenuta – è ancora Acquaroli – e mantenuto un ruolo attrattivo per i compratori italiani e stranieri, ma analizzando gli ordini, emerge che si sono ridotte le quantità. Le aziende che hanno ottenuto risultati importanti sono quelle che hanno puntato decisamente sul marketing, un asset determinante nelle strategie di sviluppo del calzaturiero". Ma l’altro tema che i calzaturieri hanno messo sul piatto è la Zes (Zona economica speciale). "La Zes unica in Italia ha permesso la concessione di 800 autorizzazioni, che hanno generato un valore di 27 miliardi, creando 35mila nuovi occupati – dice il governatore uscente –. L’estensione alle Marche è una grande opportunità specie per lo snellimento della burocrazia con l’autorizzazione unica. La dotazione finanziaria c’è. Nei prossimi mesi, la Regione sarà impegnata su tre fronti principali: definizione della Zes, aiuti previsti dalla normativa 5.0 sull’innovazione e nuova programmazione europea per la definizione del programma comunitario 2028-2034. Ecco, per la definizione degli strumenti a supporto dello sviluppo dell’economia saranno molto importanti le trattative con il governo e l’Unione europea". Da domani, dopo avere partecipato al Micam, influencer provenienti da Scandinavia e Germania arriveranno nelle Marche, per visitare le aziende del distretto calzaturiero tra le province di Fermo, Macerata e Ascoli.