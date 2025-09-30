Acquaroli e il governo stravincono. Il ’campo largo’ deluso e sconfitto

Operazione fallita. E anche in modo clamoroso. Il "sindaco di tutti", l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci, non riesce a scalzare da Palazzo Raffaello Francesco Acquaroli di Fdi che si conferma alla guida della Regione e lo fa con un ottimo risultato, forse anche superiore alle aspettative trascinato dalla sua coalizione e soprattutto dal suo partito che diventa il primo delle Marche e sopperisce al calo della Lega che non riesce ad arrivare alla doppia cifra. Ma quello che fa clamore è il risultato del centrosinistra dove non si salva nessuno. A partire dal candidato governatore Ricci che si ferma al 45% (oltre 50mila voti in meno del centrodestra) non riuscendo a mobilitare i suoi o a convincere delusi e scettici a tornare alla urne. Un dato dimostrato dall’affluenza che si ferma in regione al 50%, un dato simile a quello di dieci anni fa quando a vincere fu il centrosinisra, ma era un’altra era politica. Cinque anni fa andò alle urne il 60% degli aventi diritto ma si votava anche per alcuni Comuni importanti come Fermo e Macerata e si era anche in presenza di un referendum. Un 60%, quindi, in qualche modo "falsato" dalla concomitanza con altri impegni elettiorali rispetto a ieri quando si è votato solo per la Regione.

Ecco, a Ricci serviva arrivare a quel 60% di dieci anni. Doveva essere lui l’artefice di una rinnovata mobilitazione del centrosinistra pronto a riprendersi la guida delle Marche dopo l’onta di cinque anni fa. Nulla di tutto questo è avvenuto. L’esponente del Pd di Pesaro raccoglie un 45% di consensi grazie al "campo largo" che è, di fatto lo stesso risultato che cinque anni fa conquistò l’altro esponente dem sconfitto da Acquaroli: l’ex sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, raccolse il 37,29% tra Pd e alleati senza i 5 Stelle. Aggiungendo il 7,1% che il partito di Conte conquistò, ecco quel 45% preso ieri da Ricci. Tutto cristallizzato, in qualche modo, a testimoniare come alla fine Ricci non ha mosso gli animi degli elettori del centrosinistra.

Merito sicuramente anche del confermato governatore Francesco Acquaroli che, senza alzare i toni, portando sui tavoli quanto fatto in questi cinque anni e non nascondendo quello che ancora c’è da fare o non ha funziobnato alla perfezione, ha tranquillizzato l’elettorato che ha deciso di dargli ancora fiducia. Una fiducia cha va da nord a sud se si pensa che porpio nella provincia di Pesaro dove Ricci sarebbe dovuto essere più forte, l’esponente di Fdi arriva al primo posto. Stesso discorso da Ascoli a Macerata passando per Fermo.

Solo la provincia di Ancona e il capoluogo di regione si mantendono fedeli al centrosinistra. È qui che Ricci riesce a superare Acquaroli e dove lo stesso Pd riesce a stare davanti a Fratelli d’Italia. Forse il centrodestra paga in questa provincia l’assenza di un assessore di riferimento. Una questione che, per il confermato presidente Acquaroli è al primo posto nella costituzione della futura giunta.

Uno scenario che impone in casa Pd un forte momento di profonda riflessione. I dem perdono consensi non aiutando il proprio candidato, ma soprattutto vivono ormai da tempo una profonda divisione interna che si è palesata anche a pochi mesi dalle elezioni e che, in qualche nodo, ha colpito l’elettorato. Spaccature non di profilo politico ma, più "semplicemente", per conquistare posti al sole nelle liste e riuscire ad arrivare in uno scranno all’interno del Consiglio regionale. Uno scontro che ha addirittura escluco portatori di voti quanto mai necessari alla difficile risalita di Ricci. Insomma una gestione a livello regionale non esemplare così come va rimarcata l’assoluta assenza a livello di segreteria nazionale che non è riuscita ad accompagnare la difficile situazione locale.

E analizzando il voto delle varie province quello che balza maggiormente agli occhi è il "tradimento" arrivato dal pesarese verso Ricci che ha raccolto solo il 45% dei consensi rispetto a un presidente Acquaroli che, lontano dalla sua terra maceratese è arrivato al 52%. Nella sua terra il confermato governatore è andato fino al 56% con il Fermano al 60% e l’Ascolano al 52%. Ricci si può consolare con il 50% nell’Anconetano mentre il Pd in regione arriva al 23% perdendo 2 punti rispetto a cinque anni fa, identico calo del M5s che passa dal 7,12 al 5,25%. Sull’altro fronte è innegabile il crollo della Lega dal 22% del 2020 al 7% di ieri. Bene Forza Italia.