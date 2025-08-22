Acquaroli, le strategie. Primo faccia a faccia col candidato dem

Manca ormai poco più di un mese alla chiamata alle urne del 28-29 settembre. Giovedì prossimo, alle 17 nella sede Uil di Ancona, ci sarà il primo faccia a faccia tra Francesco Acquaroli, in corsa per il bis col centrodestra, e l’avversario di centrosinistra Matteo Ricci. Partito e coalizione sono a lavoro da tempo per la campagna elettorale del governatore. A livello territoriale, i fedelissimi arrivano dalle schiere dei coordinatori regionali e provinciali, dei parlamentari, della sua giunta con i consiglieri, dei sindaci. Ma ci sono anche esponenti sovraregionali, più in "alto", che hanno dato un supporto nella comunicazione. A partire da Italo Bocchino, ex deputato ed ex direttore del Secolo d’Italia, amico di Acquaroli; una figura con cui il presidente si è relazionato per dinamiche e consigli. Tra i due ci sarebbe un rapporto di fiducia da sempre. Non solo Bocchino. Dal punto di vista organizzativo, a dare un mano ci sono anche il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, il sottosegretario di Stato al ministero dell’interno nel governo Meloni Emanuele Prisco, il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami, l’europarlamentare FdI Carlo Fidanza, marchigiano, di San Benedetto del Tronto (lui e Acquaroli si conoscono da una vita). A detta del presidente, nessuno spin doctor. È lui stesso a tracciare la linea, confrontandosi nelle strategie con partito e squadra. Gli incontri clou, per ora, sono stati quello di inizio campagna elettorale, lo scorso 13 giugno, a Civitanova (nel Maceratese), quando all’Eurosuole Forum sono state registrate circa 5000 presenze. E quello del 23 luglio all’Anfiteatro Parco Miralfiore di Pesaro, con oltre 2.500 persone. I prossimi eventi saranno ad Ascoli Piceno e ad Ancona. Bocche cucite sulla festa di chiusura, quando il governatore chiamerà a raccolta tutti i leader della coalizione. E non è escluso che -prima del 28 settembre- torni anche la premier Giorgia Meloni, già al fianco del candidato di centrodestra il 4 agosto, prima ad Ancona e poi a Cessapalombo, nel Maceratese (per l’avvio dei lavori della Pedemontana sud). Giorno in cui ha la presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l’estensione della Zes, Zona economica speciale, nelle Marche. Intanto, quotidianamente, Acquaroli attraversa la regione da nord a sud, dalla montagna alla costa: visite aziendali, incontri con imprenditori, associazioni di categoria ecc. Per le attività istituzionali indossa completi blu, mentre per queste visite sul territorio uno spezzato leggero. Come la sua comunicazione, sobria. E fatta anche di molti post su Facebook e Instagram.

Lucia Gentili