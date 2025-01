Acquaroli: lettera anonima annuncia altro servizio tv su Marche

Ancona, 30 gennaio 2025 – Una lettera anonima preannuncia al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli "un altro servizio a maggio nella stessa trasmissione d'inchiesta che si è appena occupata di noi".

Lo riferisce in un post social lo stesso Acquaroli facendo solo implicito riferimento alla trasmissione Report che lo scorso 19 gennaio aveva dedicato un reportage intitolato "Let's Marche" alla gestione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche.

"Voglio condividere con voi una piccola nota di colore - scrive il governatore -. Oggi mi è stata recapitata in ufficio una lettera anonima che mi preannuncia per le Marche un altro servizio a maggio nella stessa trasmissione d'inchiesta che si è appena occupata di noi. La lettera cita anche l'oggetto e la fonte della trasmissione - aggiunge Acquaroli -. Per correttezza e riservatezza nei confronti delle persone citate non posso rivelarvi i nomi, per quanto riguarda la fonte penso la possiate immaginare senza sforzarvi troppo. Domani farò comunque una segnalazione alle autorità competenti - conclude - ma intanto non voglio nascondervi la curiosità di vedere se l'anonimo è un mitomane o un ben informato".