Acquaroli lo gela: "Matteo mio rivale?. Non avevano altri..."

"Premesso che non guardo mai troppo in casa degli altri, c’è sicuramente la curiosità di capire quello che sarà il mio avversario alle prossime elezioni regionali. Ma io ho sempre ritenuto che se non fosse Ricci non vedo un’alternativa". Così ieri all’Ansa il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a proposito del fatto che il Pd Marche abbia chiesto all’ex sindaco di Pesaro e ora europarlamentare dem Matteo Ricci di candidarsi a presidente della Regione. Acquaroli lo dice con un’accezione negativa, per sottolineare l’assenza di un piano B nel centrosinistra. Nel Pd hanno sempre detto e pensato la stessa cosa, ma con un’accezione positiva: abbiamo Ricci che nelle Marche ha preso 55mila preferenze alle Europee, è il miglior candidato possibile, ma se lui non fosse disponibile non ci sarebbe un’alternativa all’altezza. Discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché il fatto che Ricci sia l’avversario di Acquaroli è cosa sicura da tempo, ben prima che il Pd ufficializzasse l’altro ieri la richiesta di candidatura. Un passaggio sul quale interviene anche Antonio Baldelli, il deputato pergolese di Fratelli d’Italia: "È ufficiale – ha detto ieri –, da mesi paghiamo uno stipendio da eurodeputato a chi ha usato il suo mandato per lanciarsi nella corsa alla presidenza delle Marche. La segretaria regionale del Pd ha tolto l’ultimo velo di ipocrisia e di fatto annunciato la candidatura di Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro ai tempi di ‘Affidopolì’. Uno scandalo che parla da solo". Quello di Baldelli è un primo sasso lanciato nello stagno: ‘Affidopoli’ è l’inchiesta della procura di Pesaro su una serie di affidamenti diretti fatti dal Comune a due associazioni culturali quando Ricci era ancora sindaco. Cinque sono gli indagati a vario titolo (nessun amministratore) per concorso in corruzione e falso. Che il caso diventi un argomento della prossima campagna elettorale è praticamente certo, così come è certo che il centrosinistra userà il caso Atim per rispondere, benché su questo fronte non ci siano inchieste giudiziarie.

Intanto, segnatevi le date del 25 e del 26 maggio. Sono i giorni fissati dal consiglio dei ministri per il prossimo turno delle elezioni amministrative. Nelle Marche significa soprattutto il ritorno alle urne per Osimo, dopo il clamoroso fallimento del centrodestra, imploso appena otto mesi dopo le elezioni del 2024. Sarà un banco di prova per le Regionali? In parte sì, senza dubbio, anche se le dinamiche osimane sfuggono in buona parte da una logica applicabile totalmente alle Marche. L’eventuale ballottaggio è fissato ovviamente 15 giorni dopo. Ancora da stabilire, invece, proprio la data delle elezioni regionali. E non è un elemento secondario: un conto è votare a settembre (come successo cinque anni fa) e quindi fare campagna elettorale ad agosto, un altro è votare più in là, evitando l’estate del porta a porta.