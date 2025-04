Agenzia del turismo nel caos: "Sprechi e cattiva gestione". Ultimatum Pd: va cancellata

Il gruppo assembleare del Partito Democratico ribadisce con forza la richiesta di abrogare la legge che nel 2021 ha istituito l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione, soprattutto alla luce delle conclusioni cui è giunta la commissione regionale di verifica dell’attività amministrativa di Atim (dal luglio del 2022 al luglio del 2024, sotto la direzione di Marco Bruschini), messe nero su bianco in una relazione inviata dalla Regione alla Corte dei Conti e all’Anac. "Ci sono aspetti poco chiari su Atim e lo diciamo da molto tempo – sostiene la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Anna Casini –. Abbiamo presentato interrogazioni, atti ispettivi, mozioni, di fronte ai quali il presidente Acquaroli è stato sempre un muro di gomma. Atim rappresenta la punta dell’iceberg del fallimento di Acquaroli e della sua modalità di governare". "Nella relazione – aggiunge Casini – si parla di ‘una diffusa approssimazione della gestione amministrativa delle procedure’: questo è il fil-rouge che lega tutta l’azione amministrativa di Acquaroli, che ha voluto mantenere la delega al turismo, ha deciso di creare Atim, ne ha nominato il direttore, è stato a tutte le inaugurazioni e le manifestazioni. Parliamo di circa duecento decreti interessati dalle criticità evidenziate dalla commissione. Ma quelle sollevate sui duecento decreti sono circa 345, e non è un caso che sia stata presentata dal gruppo del Pd, a gennaio dell’anno scorso, una proposta di legge che prevede l’abrogazione di Atim, ma non è mai stata messa all’ordine del giorno". E ora il Pd torna in pressing, chiedendo che alla prima seduta utile la proposta di legge sia portata in Consiglio regionale.

"Ora non siamo più noi a dire che l’Atim era il braccio operativo di Acquaroli – aggiunge la consigliere regionale Micaela Vitri –, ma è stata costretta ad ammetterlo la commissione che lui ha voluto e che lo mette nero su bianco nella relazione. A pagina 12 certifica che Atim lavorava anche su mandato di Acquaroli, che sceglieva come intervenire. I decreti del direttore Bruschini erano redatti, scritti e decisi secondo indirizzi approvati dal presidente Acquaroli, cosa che lui non ha mai detto. E il programma che Atim poneva alla giunta Acquaroli era addirittura modificato, integrato, con altri affidi o interventi, firmati dal direttore di Atim in base agli indirizzi approvati con delibera di giunta. Affidi diretti, a pioggia, una montagna di soldi, oltre 12 milioni, di cui un terzo andati a società romane. La relazione dice che in molti casi i servizi sono stati liquidati, ma se si fosse giunti in anticipo, l’affido avrebbe potuto essere bloccato".

"La relazione della commissione non ci ha soddisfatto – ribadisce Fabrizio Cesetti –, serve una commissione d’inchiesta. Non sta scritto da nessuna parte che chi deve essere controllato diventa controllore, eppure la relazione non poteva non dire tante delle cose che abbiamo detto in questi anni. C’è una chiara responsabilità politica e anche amministrativa. È una commissione lacunosa dal punto di vista dei contenuti e soprattutto in conflitto di interessi. Nella relazione ci sono anche vuoti inaccettabili e incomprensibili che tradiscono i marchigiani. Acquaroli dovrebbe chiedere scusa".

E Maurizio Mangialardi, vicepresidente del Consiglio regionale: "Siamo stati predittivi e non è una cosa da poco. Abbiamo chiesto la revoca di Atim in tempo reale e chiesto anche al presidente di fare quello che era giusto, rimettere la delega al turismo. Bruschini è il mandatario delle scelte politiche che Acquaroli ha fatto direttamente". Infine, il consigliere dem Romano Carancini ha definito "grave il fatto che non si sia voluto approfondire il contratto riguardante la sponsorizzazione da 750mila euro di Atim a favore di Aeroitalia, visto il contenzioso che in seguito si è aperto con la proprietà della compagnia aerea".