Alberi caduti e danni, tempesta di vento nelle Marche: oltre 140 interventi dei vigili del fuoco

Ancona, 24 ottobre 2025 - Una notte di vento e paura ha attraversato le Marche, lasciandosi dietro decine di alberi abbattuti, tetti danneggiati e strade bloccate. Sono circa 140 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra la serata di giovedì e stamattina, a causa delle forti raffiche che hanno sferzato la regione da nord a sud. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza di parti pericolanti, come tegole, insegne e coperture metalliche. I maggiori interventi sono stati segnalati a Fermo, con 53 uscite delle squadre di emergenza, seguita da Macerata con 40, Ascoli Piceno con 25 e Ancona con 15. Una notte di lavoro senza sosta, in cui i vigili del fuoco hanno operato per garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire la viabilità. In alcuni casi si è reso necessario chiudere temporaneamente tratti di strada o deviare il traffico. Un episodio più serio si è verificato ad Ascoli Piceno, dove un tappo di copertura passacavi di un’antenna 5G si è staccato a causa del vento, colpendo una passante che stava camminando in strada. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso locale per accertamenti, mentre la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

Venerdì allerta gialla per vento

Il forte vento era stato annunciato: per la giornata di giovedì, la Protezione Civile delle Marche aveva infatti emanato un’allerta arancione per rischio vento, attiva dal primo pomeriggio fino a tarda sera. Nel bollettino di allerta si leggeva che “le condizioni di favonio saranno molto intense, in particolare sul settore montano e alto-collinare; in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieri l’intensità raggiungerà intensità di burrasca”. Previsioni che si sono pienamente verificate, con venti che in alcune zone interne hanno superato i 100 chilometri orari. E non è ancora finita. Per tutta la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento. “Per la prima parte della giornata — si legge nel nuovo bollettino — sono previsti intensi venti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca nelle zone alto-collinari e montane e fino a vento forte altrove”. Le precipitazioni, invece, dovrebbero essere deboli, isolate e di breve durata, più probabili nelle prime ore del mattino. Le autorità raccomandano comunque prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interne e lungo le strade provinciali, dove è maggiore la presenza di vegetazione e materiali esposti.

Il meteo del weekend

Dopo la lunga notte di emergenza, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare nel weekend, anche se non mancheranno nuovi passaggi nuvolosi e un po’ di vento. Sabato 25 ottobre il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura medio-alta nel corso del pomeriggio. Sono previste deboli precipitazioni sparse, soprattutto nelle aree montane. Le temperature minime saranno in diminuzione, mentre i valori massimi tenderanno ad aumentare. I venti resteranno moderati sud-occidentali con raffiche fino a vento forte, ma il mare si presenterà poco mosso. Non sono attesi fenomeni particolari. Domenica 26 ottobre le Marche si sveglieranno sotto un cielo più coperto, con nubi stratiformi e deboli piogge intermittenti, più insistenti nel settore meridionale della regione. Le temperature minime saranno in aumento, mentre i valori massimi tenderanno a calare. I venti soffieranno deboli o moderati da sud-ovest nelle zone interne e da sud-est lungo la costa. Il mare sarà inizialmente poco mosso, ma tenderà a diventare mosso dalla tarda mattinata.