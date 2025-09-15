Alga tossica nelle Marche: com’è la situazione oggi e dove resta il divieto di balneazione

Ancona, 15 settembre 2025 — La costa marchigiana continua a fare i conti con l’alga tossica Ostreopsis ovata, responsabile dei divieti di balneazione che dal 4 settembre interessano diversi tratti di litorale. Le ultime analisi dell’Arpam, datate 9 settembre e pubblicate sul sito dell’Agenzia regionale, mostrano un miglioramento netto rispetto ai picchi raggiunti nei giorni scorsi, ma la situazione non è ancora del tutto rientrata e i divieti restano in vigore in più località.

Dove sono i divieti di balneazione

A Numana Alta, uno dei tratti più colpiti, la concentrazione dell’alga si è ridotta a 31.540 cellule per litro, in calo rispetto alle 672mila rilevate il 3 settembre. Nonostante il forte ridimensionamento, la soglia resta comunque superiore ai limiti consentiti e rende il mare non balneabile. Stessa condizione per la spiaggia Urbani di Sirolo, la “perla del Conero”, dove i valori sono scesi da 448mila a 37.520.

Situazione in miglioramento anche a Porto Recanati nord, nel Maceratese, dove le rilevazioni hanno segnato una concentrazione di 23.300 cellule. Qui l’Arpam ha dichiarato cessata la fase di allarme, pur mantenendo uno stato di “allerta” che richiede monitoraggio costante. E’ arrivata anche la comunicazione del Comune con la revoca ufficiale dell’ordinanza di non balneabilità. Qui si può tornare a fare il bagno.

Diverso il discorso per le spiagge di Ancona, in particolare il Passetto (zona Ascensore) e Pietralacroce, dove non sono stati effettuati nuovi campionamenti. Di conseguenza, rimane attivo il divieto di balneazione deciso lo scorso 4 settembre.

Cos’è l’Ostreopsis ovata

L’Ostreopsis ovata è una microalga di origine tropicale che negli ultimi anni ha trovato condizioni favorevoli anche nel Mediterraneo. La sua proliferazione può avere effetti sull’ecosistema marino e, soprattutto, sulla salute delle persone. L’esposizione alle tossine rilasciate in acqua o disperse nell’aria, può provocare disturbi respiratori come rinite, faringite, laringite e bronchite, oltre a congiuntiviti e dermatiti da contatto. Nei casi più sensibili si registrano anche febbre, nausea e vomito. Si tratta di sintomi generalmente temporanei, che tendono a scomparire spontaneamente entro 48 ore, ma che possono compromettere la serenità di residenti e turisti.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare la balneazione e le attività in mare nei tratti interessati fino a nuova comunicazione ufficiale. È consigliata particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie respiratorie pregresse, che possono risultare più vulnerabili agli effetti dell’alga.

Nonostante il miglioramento dei dati, la vicenda conferma la necessità di monitoraggi frequenti e tempestivi, soprattutto in un territorio come quello del Conero, dove turismo e qualità ambientale rappresentano risorse fondamentali. La riduzione significativa delle concentrazioni registrata in pochi giorni lascia intravedere un ritorno graduale alla normalità, ma sarà l’evoluzione dei prossimi campionamenti a stabilire quando sarà possibile tornare a frequentare senza rischi queste spiagge simbolo delle Marche.

La preoccupazione degli operatori turistici

Intanto, gli operatori turistici guardano con preoccupazione all’impatto che i divieti possono avere sulle presenze di fine stagione. “Settembre è un mese importante per il turismo – spiegano – e speriamo che i dati tornino presto nei limiti”. Nel frattempo, prudenza e rispetto delle ordinanze restano le regole da seguire per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l’immagine di un territorio che, con le sue acque cristalline e le sue baie suggestive, rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della regione.