Alga tossica nell’ultimo weekend di mare nelle Marche, ecco dove è vietata la balneazione

Ancona, 5 settembre 2025 – Sembrava che se ne fosse andata ormai per l’intera stagione e invece l’alga tossica è tornata quasi a “rovinare” quello che potrebbe essere l’ultimo vero fine settimana d’estate al mare. In riviera del Conero e non solo. Dopo quasi dieci giorni, la scorsa settimana era tornato balneabile anche il tratto di litorale di Numana Alta (Spiaggiola) interdetto dai rilevamenti dell'Arpam che avevano riscontrato la presenza eccessiva di alga tossica (Ostreopsis ovata).

L’Arpam però, a seguito dei campionamenti eseguiti in queste ultime ore, ha rilevato un nuovo aumento della densità dell’alga in quello stesso tratto e così il Comune ha dovuto di nuovo prendere provvedimenti.

Livelli record

Stavolta la quantità a Numana è pari a 672mila cellule al litro in colonna d’acqua, un numero di molto superiore rispetto al primo rilevamento. Per ragioni di tutela della salute pubblica, il sindaco di Numana ha emesso una nuova ordinanza di divieto di balneazione solo sul tratto di litorale interessato. Oltre 836mila cellule per litro al Passetto.

Bagno consentito: Portonovo, Numana bassa fino a Marcelli

Su tutto il resto del territorio, da Numana Bassa fino a Marcelli, non ci sono problemi: si può fare il bagno. Mentre Numana alta non è la sola.

La spiaggia di Sirolo (immagine di repertorio)

Bagni vietati a Sirolo e al Passetto

Oltre a Numana alta ci sono anche spiaggia Urbani a Sirolo, per la prima volta ai livelli di emergenza con 448mila cellule al litro (il sindaco ha siglato l’ordinanza poco dopo Numana), e anche al Passetto, con 836mila e 800 cellule per litro, e alla Scalaccia di Pietralacroce (72mila). Il Comune di Ancona sta per firmare l’ordinanza che vieta la balneazione.

Qui Porto Recanati (Macerata)

Ultimo tratto andando verso sud, il punto di balneazione 200 metri a nord dello scarico della Fiumarella a Porto Recanati (368mila e 400). Il primo cittadino ha firmato il divieto promettendo di tenere aggiornata la cittadinanza qualora arrivasse un altro monitoraggio dell’Arpam con dati positivi che facciano fare marcia indietro in merito ai rischi. L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto-inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da contatto) che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore. L’Arpam intensificherà il monitoraggio entro 48 ore.