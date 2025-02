Allarme ludopatia, il Pd accusa il centrodestra

Il tema del gioco d’azzardo torna tra gli argomenti di discussione politica. Dopo il racconto del fenomeno a livello regionale sulle nostre colonne, il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ci tiene a ribadire la sua posizione. Una battaglia iniziata già due anni fa, quando venne modificata la legge regionale del 2017. Quella normativa fatta dal governo del centrosinistra ma rivista da quello attuale, di centrodestra. "Condivido l’allarme dei medici: la ludopatia è una patologia che si va diffondendo in modo preoccupante anche nella nostra regione e va affrontata con misure adeguate. Prevenzione e contrasto erano i pilastri della legge regionale 3 del 2017: una normativa caratterizzata da una forte valenza socio-sanitaria e presa a riferimento in tutta Italia. Quando ricoprivo l’incarico di presidente del consiglio regionale ero stato invitato a presentarne i contenuti a diversi convegni nazionali sul tema", racconta il dem. Ma poi è arrivata l’approvazione delle modifiche in aula, dopo il passaggio nella seconda commissione parlamentare. Quella inerente allo sviluppo economico, di cui Mastrovincenzo è vicepresidente. "E non in quella della sanità, la quarta. Segno di un approccio anche sbagliato", prosegue. Con la legge regionale 13 del 2023, nonostante l’opposizione del centrosinistra, ecco la riduzione delle distanze tra nuove attività e luoghi sensibili, dai 500 ai 300 metri nei Comuni con più di 5.000 abitanti, e dai 300 ai 200 metri nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. "Si sono minate le basi dei pilastri della legge del 2017", continua Mastrovincenzo. Da lì scoppiò anche la polemica a Civitanova, uno di quei comuni dove la spesa pro-capite per cittadino nel gioco d’azzardo, dati del Cnr del 2018, è tra le più alte in regione. "Una modifica illogica. Si rischia una proliferazione pericolosa di apparecchi da gioco. L’unica modifica necessaria alla legge era la previsione della sua non retroattività per gli esercizi già esistenti prima della sua entrata in vigore. Le altre modifiche apportate invece rappresentano un grande passo indietro, voluto dalla giunta Acquaroli.

Nicholas Masetti