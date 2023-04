Allerta meteo gialla nelle Marche: attenzione alle piene dei fiumi e alla grandine

Ancona, 15 aprile 2023 – Nessuna tregua dall’ondata di maltempo e freddo che oggi ha portato anche una bufera di neve sui Sibillini: al confine tra Marche ed Abruzzo sono stati salvati due turisti belgi in abbigliamento estivo sorpresi dalla tormenta e, poco dopo, anche un puledro (video).

Una piena del fiume Misa a Senigallia in una foto di repertorio

Per domani, domenica 16 aprile, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarda anche buona parte delle Marche e prosegue fino alle 14 di lunedì 17. Tanto che è stata rinviata la partita del cuore della Nazionale Cantanti, prevista per domani ad Ancona: l’evento, dal titolo Insieme per Senigallia, era stato organizzato proprio per le sostenere le popolazioni colpiti dall'alluvione.

Resta al ‘sicuro’ soltanto la zona più a nord, quella del Pesarese. Nel resto della regione, invece, l’ampia perturbazione in arrivo da sud darà origine a precipitazioni intense, anche accompagnate da grandinate. Ad essere nel mirino, dunque, è tutto il territorio dall’Anconetano in giù: anche l’Abruzzo è interessato dalla stessa allerta meteo.

Ai fenomeni sarà associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Tutto questo potrebbe causare rischi idro geologici. C’è, insomma, il rischio di frane e di allagamenti e alluvioni dovuti all’incapacità di smaltire l’acqua caduta da parte di fognature corsi d’acqua. Quando si parla di alluvioni, si pensa immediatamente alla situazione fragilissima del territorio intorno a Senigallia e ai piccoli comuni come Barbara, Pianello d’Ostra e tutti gli altri territori che sono stati macchiati dal sangue e dal terrore nel settembre dell’anno scorso.

“L'avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 16 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche sulle Marche – avvisa la Protezione civile nazionale –. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Le mappe delle previsioni meteo