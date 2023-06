Alluvione Marche, si cerca ancora Brunella Chiù nei laghetti di Trecastelli

Trecastelli (Ancona), 13 giugno 2023 – Si torna a svuotare i laghetti, si torna a cercare nel fango. La località è la stessa: Trecastelli. La speranza è di ritrovare lì il corpo di Brunella Chiù, 56 anni, l'ultima dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre 2022. In campo due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona insieme alla Protezione civile che “stanno lavorando da questa mattina allo svuotamento del terzo laghetto in località Trecastelli, in provincia di Ancona, per cercare il corpo dell'ultima persona dispersa”, riferisce il comandante dei vigili del fuoco Pierpaolo Patrizietti. Brunella era stata travolta dall'ondata di piena del fiume Nevola in contrada Coste a Barbara. Da allora non è stata più trovata. Quella sera, avvertita da una telefonata che aveva raggiunto suo figlio 23enne Simone Bartolucci (unico sopravvissuto), la donna era scesa di corsa in strada per scappare in auto con la figlia di 17 anni, Noemi Bartolucci. Entrambe sono state raggiunte dallo “tsunami” di acqua e fango: Noemi era stata ritrovata deceduta in un campo a Corinaldo all'indomani, Brunella non ancora. Per mesi si è continuato a cercarla ovunque, perlustrando alvei e sponde del fiumi Misa e Nevola, campi e bacini che si sono formati spontaneamente. Come quelli di Trecastelli. Dopo aver proceduto allo svuotamento e alla perlustrazione degli altri due laghetti nelle scorse settimane, nella zona dove l'acqua si era accumulata su tre depressioni, le operazioni sono riprese: “Non vogliamo lasciare niente di intentato, anche per il figlio della donna ancora dispersa”, riferisce Patrizietti. Erano stati proprio i pompieri a salvare Simone nella notte che ha cambiato per sempre la sua vita, dopo che si era aggrappato ad un albero per sfuggire alla furia del fiume. “Entro la settimana - conclude il comandante - contiamo di completare lo svuotamento del terzo laghetto, per poi perlustrarlo”.

A proposito di alluvione, domani alle 10, presso la sede della Prefettura di Ancona, si svolgerà una cerimonia di presentazione del libro 'Il Furore delle Acque', a testimonianza degli eventi occorsi nel mese di settembre 2022 e dell'ingente opera svolta dai soccorritori durante l'alluvione nelle Marche, organizzata dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco d'intesa con la Prefettura. Saranno presenti autorità civili e militari delle province di Ancona e Pesaro, quelle più flagellate. Sono state dodici le vittime, oltre a Brunella Chiù, ancora dispersa.