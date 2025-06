"Alta velocità, bene la nomina del commissario"

"Accolgo con soddisfazione l’avvio dell’iter per la nomina a commissario straordinario della Ferrovia Adriatica per l’alta velocità dell’ingegnere Aldo Isi, una figura competente che conosce molto bene le Marche". Così l’assessore regionale Francesco Baldelli dopo che il Mit ha trasmesso alla presidenza del Consiglio lo schema di decreto per la nomina. "In veste di ad di Anas – ricorda Baldelli –, Isi fu ospite della regione nel giugno del 2022, avviando una stretta collaborazione con la nostra giunta per sbloccare alcune incompiute storiche, tra cui il raddoppio della SS 16 e l’ultimo miglio di Ancona. Sono sicuro che insieme sapremo lavorare anche per un’opera fondamentale per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle Marche e delle regioni adriatiche".