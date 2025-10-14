Alta velocità e terza corsia A14. La spinta per le infrastrutture

Dove vai, se l’alta velocità non ce l’hai? L’acronimo è Ac/Av, alta capacità e alta velocità sulla linea Adriatica, perché da qui dovranno correre treni passeggeri fino ai 300 chilometri all’ora e transitare convogli merci al ritmo di 176 al giorno, uno ogni otto minuti, direzione i porti di Taranto e Gioia Tauro, e viceversa. Sul tavolo della Regione è già arrivato da Rfi un piano di massima per la realizzazione – a stralci – di una nuova linea per gran parte in galleria e in arretramento rispetto a quella attuale (tra cinque e sette chilometri), che Palazzo Raffaello ha chiesto invece di riqualificare a metropolitana di superficie da destinare al trasporto locale, cioè ai treni dei pendolari, che altrimenti finirebbero soffocati nel viavai a getto continuo dei convogli. Il costo stimato per il tratto marchigiano supera abbondantemente 20 miliardi, mettendo nel conto anche la spesa per costruire le cosiddette "stazioni incrocianti": oltre all’hub centrale di Ancona, Pesaro e San Benedetto, secondo i desiderata della Regione, che vorrebbe anche il primo stralcio dei lavori tra Rimini e il capoluogo. Marche e non solo, da Bologna a Lecce sono più di ottocento chilometri di binari da allineare agli standard delle linee Core Ten-T, le direttrici strategiche della rete transeuropea.

Il 30 giugno il governo ha nominato un commissario straordinario per l’opera (titanica): è Aldo Isi (foto), ad di Rfi. Si occuperà di "progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria Adriatica". Ecco, a più riprese in campagna elettorale il vicepremier Salvini ha promesso che l’alta velocità nelle Marche è una priorità. Testuale: "Le prime gare d’appalto per i lavori entro il 2027, dopo un anno (2026) per il dibattito pubblico". Mettiamo a verbale, a imperitura memoria. Ma non è finita, perché al capitolo ’infrastrutture’ c’è anche tutta la grande partita della terza corsia dell’A14 tra Fermano e Piceno, aspettando che anche qui Aspi batta un colpo. (ale. cap.)