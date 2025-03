Ancona, Latini porta i big: "Salvini e Giorgetti al forum sull’economia"

Incontro decisamente interessante quello in programma domani ad Ancona a partire dalle ore 10 nel Centro Federale FIGC di Via Schiavoni, organizzato dalla Lega Marche sul tema "Tutta un’altra economia: la sfida del valore". Un incontro che metterà al centro il futuro economico del Paese, le infrastrutture e il rilancio del sistema produttivo, con un focus particolare proprio sulle Marche e che vedrà la partecipazione del massimi vertici del partito, tra cui quella del Segretario Federale della Lega, On. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti. L’incontro è stato fortemente voluto dala segretaria regionale della Lega Marche, l’onorevole Giorgia Latini, vice presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati.

Onorevole Latini, cosa si prefigge questo incontro? "Si tratta di un evento nazionale del partito, propedeutico al congresso nazionale di Firenze del 5-6 Aprile. L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per discutere del futuro economico del Paese, mettendo al centro le eccellenze marchigiane e il loro contributo alla crescita nazionale. Un momento di confronto con amministratori locali ed esponenti dell’imprenditoria, per delineare strategie e visioni che possano tradursi in opportunità concrete per cittadini e imprese".

All’incontro parteciperanno anche i vertici nazionali del partito ad ulteriore conferma dell’importanza del tema? "E’ vero. Saranno presenti numerosi esponenti di spicco del partito: assessori, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, economisti, imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo. Ne approfitto poi per ringraziare Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la loro presenza e per aver fortemente voluto che fossero le Marche ad ospitare questo evento chiave a livello nazionale per rilanciare l’agenda economica della Lega".

Come si svolgerà l’incontro? "Ad aprire i lavori saranno il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, seguiti dal Capogruppo della Lega in Regione Renzo Marinelli, del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti e del Vicesegretario Vicario della Lega Marche, l’onorevole Mauro Lucentini. Ad introdurre il dibattito, sarà invece il sociologo e analista politico Alessandro Amadori che offrirà un’analisi sulle principali sfide economiche e sociali che l’Italia deve affrontare. Il Sen. Armando Siri, illustrerà le proposte del partito sulla pace fiscale e la flat tax. Un approfondimento sull’agenda economica della Lega sarà poi affidato a Carlo Iammarino e al Sen. Alberto Bagnai, economista e Capo Dipartimento Economia della Lega".

Ci sarà spazio anche per gli imprenditori marchigiani? "Certo, l’assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini e il Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini si confronteranno con alcuni dei più importanti rappresentanti dell’industria locale, tra cui Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici, settore simbolo del Made in Italy, Lino Rossi della "Erede Rossi Silvio" , Massimo Fileni, Presidente del Gruppo Fileni, e Angelo Galeati, CEO del Gruppo Sabelli. Successivamente l’On. Mirco Carloni, incontrerà Alexander D’Orsogna, amministratore delegato dell’Aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Ancona, Massimo Stronati, Presidente di Interporto Marche S.p.A. e Francesco Casoli, Presidente del gruppo industriale Elica Spa".