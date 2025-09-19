Andrea Putzu: "Un fermano in giunta, sfida infrastrutture"

È in pista con il centrodestra di Francesco Acquaroli. Cosa rivendica Andrea Putzu dopo i primi cinque anni da consigliere regionale? "Sono orgoglioso, intanto, di aver mantenuto la promessa di non dimenticare i cittadini e le amministrazioni locali, di aver ascoltato la gente e incontrato migliaia di persone in questi anni. Non abbiamo aumentato la pressione fiscale, lasciando inalterate le imposte di competenza regionale come bollo, ticket sanitario e Irpef".

Che cosa sta raccontando ai fermani in questa campagna elettorale? "Rivendico il programma infrastrutturale ambizioso: abbiamo elaborato il piano Marche 2032 che sarà la stella polare del nostro lavoro anche nel prossimo quinquennio. Penso a bretelle fondamentali per migliorare la viabilità della nostra provincia, quella tra il casello autostradale di Porto Sant’Elpidio e la nuova lungotenna, a bretella tra Civitanova Marche e la frazione di Bivio Cascinare a Sant’Elpidio a Mare, fondamentale per snellire il traffico sulla Statale Adriatica. Altra opera strategica è la Mare Monti. La difesa della costa ha visto investimenti straordinari nella nostra provincia, a Porto Sant’Elpidio, come a Marina Palmense e Pedaso, interventi che ci danno nuovo slancio in un’ottica di potenziamento turistico".

Cinque anni nei quali però il suo territorio di riferimento, il Fermano, non ha avuto una reale rappresentanza in giunta, in tanti oggi lamentano una distanza verso Ancona. "Il Fermano non ha avuto una propria figura in esecutivo durante questa legislatura, ma ha avuto il presidente Acquaroli come garante e ricevuto investimenti ed attenzioni senza precedenti. Detto questo, sono certo che il presidente Acquaroli darà un rappresentante nella prossima giunta regionale alla nostra provincia".

Tema cruciale, la sanità, tante le difficoltà, le liste d’attesa infinite e il pronto soccorso ovunque in affanno. "La sanità è chiaramente cruciale, dato che occupa la maggior parte del bilancio regionale. La nostra provincia ha due nuovi ospedali, uno già avviato, l’altro pressoché ultimato, una novità storica per il territorio. Abbiamo sopperito ad una mancanza di programmazione ventennale per iniziare a superare la carenza di medici di base. Abbiamo portato avanti una politica di prossimità al cittadino, investendo tantissimo negli ospedali di comunità e nella medicina territoriale. Nessuno nasconde il problema delle liste d’attesa, una criticità nazionale, ma fa sorridere vedere Ricci portare Bonaccini per prendere esempio sulla sanità quando l’Emilia Romagna ha i conti in rosso per 645 milioni di euro ed il nuovo presidente ha dovuto aumentare le entrate attraverso l’aumento dell’addizionale regionale Irpef, del ticket sanitario, dell’Irap e del bollo auto".

Quale messaggio arriva dalla piazza di Ancona piena con Giorgia Meloni? "Una piazza affollata con più di 7 mila persone dimostra che i cittadini voglino continuare il percorso intrapreso nel 2020".